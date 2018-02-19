Захарова поделилась воспоминаниями о Виталии Чуркине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что постпред России при ООН Виталий Чуркин был требователен к себе, но неприхотлив в рабочих вопросах. Своими воспоминаниями она поделилась в фильме Сергея Брилева «Чуркин» на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года. Фильм вышел накануне годовщины его смерти.

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Захарова, в частности, вспомнила папку Чуркина, с которой он ходил на заседания ООН.

«Казалось бы, с парадной стороны видно, что она не «парадная» вся, потертая вся… Это удивительно: человек-звезда, человек, которым восхищается весь мир, он в рабочих вопросах был абсолютно неприхотлив», — отметила она.

Также Захарова добавила, что Чуркин был требовательным.

«Слишком жесткий, строгий, требователен к другим. Спустя годы я поняла, что в первую очередь высочайшая планка требовательности у него бывала к самому себе. А потом он требовал от окружающих уже по своей планке», — добавил представитель МИДа.

Она подчеркнула, что у дипломата было уникальное знание английского языка.

Ранее сообщалось, что в Сараево установили памятник Чуркину.