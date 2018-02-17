В Польше «глубоко разочарованы» итогами переговоров с Украиной

В Польше «глубоко разочарованы» результатами переговоров между украинским вице-премьером Павлом Розенко и его польским коллегой Петром Глинским. Об этом сообщается на сайте президента страны.

«Отсутствие решения украинской стороны по фундаментальному вопросу об отмене запрета на эксгумацию польских захоронений на территории Украины означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры от президентов обеих стран, что существенно влияет на взаимные отношения», — говорится в заявлении.

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Отмечается также, что польская сторона надеется на отмену запрета на эксгумацию польских захоронений.

Ранее польские пограничники начали спрашивать украинцев, желающих получить право на проживание в их стране, об отношении к Степану Бандере.