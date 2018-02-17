В Белом доме назвали виновниками «хаоса» в США демократов и журналистов

Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что действия политиков-демократов и журналистов привнесли в ситуацию США больше «хаоса», чем действия российского правительства. Об этом пишет The Hill.

По мнению Гидли, демократы и высказывающие критику в адрес администрации Трампа журналисты распространяли ложную информацию по делу о расследовании российского «вмешательства» в выборы американского президента 2016 года.

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«Есть две группы, которые спровоцировали больше хаоса, чем Россия. Речь идет о демократах и об основных СМИ», — сказал Гидли.

По его словам, американцы должны быть возмущены тем, что больше года им сообщали недостоверную информацию.

Ранее спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что вместо сотрудничества по кибербезопасности Вашингтон продолжает предъявлять бездоказательные обвинения российским гражданам и организациям.