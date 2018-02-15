Кудрин: эффект от публикации «кремлевского доклада» сильно недооценен

Экс-министр финансов, председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что в России недооценивают эффект от публикации «кремлевского списка» Минфином США, так как он представляет собой самый жесткий из возможных вариантов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я считаю что он серьезно недооценен. Компании получили уже от своих партнеров и от банков, которые их обслуживают на Западе, уведомления о дополнительном контроле их операций, об ограничении отдельных операций. И партнеры даже предлагают изменить условия сделок с учетом дополнительных рисков. Поэтому, в принципе, мы уже несем определенные издержки по этому закону (в связи с которым был опубликован «кремлевский список» – «Газета.Ru»)», – сказал Кудрин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

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Кроме того, по словам Кудрина, содержание доклада «не так просто, как о нем думают».

«Его концепция, которая всем показалась облегченной, там список Forbes и прочее, она, на самом деле, более жесткая, чем любой другой вариант, который бы предполагал какое-то выборочное включение в список. Всей элите поставили «черную метку» – это, я считаю, более жесткий вариант, чем какой-либо мог быть», – сказал Кудрин.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров назвал «кремлевский доклад» смешным.