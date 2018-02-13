В США заявили о безопасности правительства Асада

Директор национальной разведки Дэниэл Коутс заявил, что у сирийской оппозиции уже нет возможности свергнуть главу САР Башара Асада, но они все еще способны поддерживать конфликт в течение года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой доклад комитета по разведке сената США.

«Восстание сирийской оппозиции, которое длится уже семь лет, вероятно, больше не способно свергнуть президента Башара Асада или ликвидировать растущее военное отставание (от правительственных войск)», — сообщил Дэниэл Коутс в докладе.

Ранее сообщалось, что Башар Асад обвинил Турцию в поддержке террористов.