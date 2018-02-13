Сын Трампа связал получение порошка в конверте со своими взглядами

Сын президента США Дональд Трамп-младший в своем твиттере выразил уверенность в том, что подозрительный порошок был подослан ему по почте оппонентами.

«Рад, что Ванесса и мои дети в безопасности и не пострадали из-за невероятно пугающей ситуации, которая произошла этим утром. По-настоящему отвратительно, что некоторые отдельные лица решают выразить свои противоположные взгляды таким возмутительным поведением», — написал он.

Ранее полиция сообщила, что жизнь жены Дональда Трампа-младшего, вскрывшей конверт с неизвестным белым порошком, вне опасности.