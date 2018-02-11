Саакашвили дал совет своей партии в Грузии

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили посоветовал представителям своей бывшей партии «Единое национальное движение» сотрудничать с другими представителями оппозиции и выдвинуть единого кандидата на выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Партии «Нацдвижение» необходимо провести к президентским выборам праймериз вместе со всеми остальными оппозиционными партиями. Например, надо организовать трехмесячные дебаты, при помощи какой-либо социальной компании необходимо вычислить рейтинги и в результате выдвинуть того человека, который будет иметь самый высокий рейтинг», — сказал Саакашвили.

Выборы президента в Грузии состоятся осенью 2018 года. На настоящий момент о желании поучаствовать в выборах заявили глава государства Георгий Маргвелашвили, а также оппозиционеры Нино Бурджанадзе и Шалва Нателашвили.