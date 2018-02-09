Алексей Гореславский назначен замначальника управления президента по общественным проектам

Алексей Гореславский утвержден в должности замначальника управления президента по общественным проектам (УОП), сообщил в пятницу источник «Газете.Ru», близкий к администрации президента.

С января 2017 года данное управление в администрации президента РФ возглавляет Сергей Новиков.

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Ранее Гореславский несколько лет проработал в группе компаний Rambler & Cо в должности исполнительного директора по медиа.

При нем аудиторные показатели медиапроектов Rambler & Cо демонстрировали стабильный рост.

До этого выпускник истфака МГУ Гореславский был главным редактором «Ленты.ру», директором службы интернет-проектов информагентства «Интерфакс», а также возглавлял интернет-газету «Взгляд».

Оперативно получить комментарий Гореславского не удалось.