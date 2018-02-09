СБ Украины опровергла информацию о задержании Саакашвили спецназом «Альфа»
Служба безопасности (СБ) Украины опровергла появившуюся в соцсети информацию о том, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили задержан спецназом «Альфа». Об этом РИА «Новости» сообщает со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Гитлянскую.
Опровержение последовало, после того как соратник политика Давид Сакварелидзе опубликовал пост в фейсбуке, в котором сообщил о прибытии спецназа к киевскому отелю для задержании Саакашвили.
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«Информация не соответствует действительности», — сказала Гитлянская.
Ранее Саакашвили попросил не мешать ему заниматься политикой на Украине.