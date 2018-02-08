МИД потребовал от США прекратить «охоту» на россиян

МИД России призывает США прекратить практику задержания российских граждан в третьих странах, передает РИА «Новости» заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«К сожалению, число арестов наших граждан в третьих странах с подачи американцев и при их непосредственном участии продолжает расти. Причем на 2017 год пришелся по-настоящему всплеск — было 11 случаев», — заявила она.

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Захарова напомнила, что МИД регулярно публикует рекомендации на этот счет россиянам, выезжающим за рубеж, и призвала относиться к ним серьезно.

«Опасность абсолютно реальна. Россиян, которые были взяты на заметку американскими спецслужбами, просто зачастую специально выманивают за границу под различными предлогами, потом арестовывают и вывозят в США. Все эти случаи известны», — пояснила она.

По ее словам, россияне подвергаются «соответствующим мерам воздействия, угрозам». Захарова добавила, что Москва требует прекратить неприемлемую практику охоты на российских граждан по всему миру.

Ранее МИД России потребовал прекратить издевательства над российским гражданином Петром Левашовым, который содержится в американской тюрьме.