Лавров призвал США повлиять на политику Украины

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал США и европейские страны повлиять на политику Украины в вопросе обязательств по минским соглашениям, сообщает РИА «Новости».

«Мы побуждаем наших западных партнеров, прежде всего, Соединенные Штаты, которые имеют колоссальное влияние на Киев, а также побуждаем европейцев — Францию, Германию как соавторов минских договоренностей — к тому, чтобы они оказывали воздействие на Киев, добиваясь скорейшего практического выполнения его обязательств», — сказал Лавров.

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Вопрос по урегулированию ситуации на территории ДНР и ЛНР обсуждался на встречах Минской контактной группы. С сентября 2014 года она приняла три документа, которые устанавливают шаги по прекращению конфликта. Несмотря на принятые документы, между сторонами все равно продолжаются столкновения.

Ранее сообщалось, что Лавров рассказал об аллергии Запада.