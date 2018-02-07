Новое правительство ФРГ планирует гарантировать мир в Европе вместе с Россией

В проекте коалиционного соглашения нового правительства Германии говорится, что совместно с Россией можно гарантировать мир в ЕС, целостность национальных границ и суверенитет всех государств на основе принципов ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия — наш самый большой европейский сосед, с которым мы хотим гарантировать мир в Европе, целостность национальных границ и суверенитет всех государств только на основе принципов ОБСЕ. Существует большой потенциал для экономического обмена и сильный интерес к сотрудничеству в области гражданского общества», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что лидер социал-демократической партии Германии Мартин Шульц займет пост министра иностранных дел.