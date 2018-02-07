Тиллерсон прибыл в Колумбию, чтобы обсудить производство кокаина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Колумбию, чтобы обсудить с властями рост производства кокаина в стране. Об этом сообщается в твиттере Госдепа.

«Госсекретарь Тиллерсон находится в Боготе, Колумбия, где встретится с правительственными чиновниками, чтобы обсудить участие США в борьбе с ростом выращивания коки и производства кокаина», — приводятся слова официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

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Также Тиллерслон обсудит с властями рост числа мигрантов из Венесуэлы.

В ноябре в Колумбии изъяли крупнейшую в истории партию кокаина.