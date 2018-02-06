Президент Польши подписал закон о наказании за обвинения в холокосте

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за обвинения народа страны в причастности к холокосту, передает PAP.

«Мы также имеем право быть чувствительными, мы также имеем право на историческую правду, и мы также имеем право судить по-настоящему, согласно фактам», — сказал Дуда.

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Она также выразил уверенность в необходимости защиты «доброго имени Польши».

Ранее сообщалось, что Дуда направил закон о холокосте в Конституционный суд Польши.