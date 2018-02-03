В Крым прибыла делегация немецких депутатов

Делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ прибыла в Крым с официальным визитом, передает РИА «Новости».

«Делегация прибыла в Крым. Мы уже встретили их. Прилетело девять человек. Встреча прошла в дружеской обстановке. Они приехали к нам с позитивом», — сказал сообщил заместитель председателя комитета Госсовета по межнациональным отношениями, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.

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Замглавы парламентского комитета рассказал, что делегация проявляет большой интерес к развитию партнерских отношений с Крымом для создания благоприятных условий для вхождения немецкого бизнеса в регион.

Ранее вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что не связанные с западными политиками иностранные компании не обращают внимание на санкции и продолжают работать на территории полуострова.