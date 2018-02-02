Памфилова сделала замечание Пескову из-за агитации за Путина

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову из-за агитации за «одного из кандидатов в президенты». Об этом сообщает РИА «Новости».

«29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов в президенты… Там были очевидные признаки агитации», — сказала Памфилова.

В понедельник, 29 января, Песков заявил, что президент Владимир Путин является «абсолютным лидером политического Олимпа». Тогда пресс-секретарь отметил, что с Путиным на данном этапе «вряд ли кто-то сможет серьезно конкурировать».