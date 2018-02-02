CNN: глава ФБР может уйти в отставку после спора с Трампом

В Белом доме опасаются, что директор ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку, если будет опубликован документ, в котором отражены злоупотребления ведомства при слежке за советником Трампа во время выборов в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

Один из источников телеканала сообщил, что Рэй не говорил об уходе во время недавней встречи с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, однако сам Келли считает такую возможность реальной. Отмечается, что чиновники в Белом доме ищут компромисс, который удовлетворил бы как службы разведки, выступающие против публикации документа, так и президента США Дональда Трампа, который планирует обнародовать документ.

Ранее сообщалось, что Рэй поспорил с Трампом из-за публикации документа, связанного с «российским делом».