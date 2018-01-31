Путин и Эрдоган обсудили конгресс нацдиалога Сирии

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошедший конгресс нацдиалога Сирии в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

«Главы государств выразили удовлетворение итогами прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии», — говорится в сообщении.

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Путин и Эрдоган обсудили вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по сохранению работы зон деэскалации, а также взаимодействие в астанинском формате.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев назвал два основных итога конгресса нацдиалога.