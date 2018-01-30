Лавров удивился медлительности минфина США при составлении «кремлевского доклада»

Глава российского МИДа Сергей Лавров удивился, что на ознакомление со справочником фамилий, вошедших в опубликованный в США «кремлевский доклад», у Вашингтона ушло пять месяцев, сообщает РИА «Новости».

«Меня удивило среди прочего одно обстоятельство, которое заключается в следующем. Поручение такой список подготовить содержалось в законе, принятом в августе. Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства, и со справочником, в котором имена сотрудников администрации президента России. Можно было это сделать гораздо быстрее», — сказал Лавров.

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Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил , что в его ведомстве будут использовать доклад и и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.