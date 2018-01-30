На конгрессе нацдиалога Сирии создадут конституционную комиссию
В рамках конгресса национального диалога Сирии сформированы президиум, организационный комитет и комитет по подсчету голосов, по итогам будет создана конституционная комиссия, сообщает «Интерфакс».
Об этом заявил лидер астанинской платформы Ранда Кассис.
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Отмечается, что в создаваемую на конгрессе Конституционную комиссию, как ожидается, войдут 168 представителей оппозиции.
Ранее сообщалось, что министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось несколько раз просить успокоиться участников Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.