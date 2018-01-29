Путин рассказал, почему Россия отвергает идею «мирового господства»

Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия, посвященного международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, рассказал об отношении к идее «мирового господства», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наша память - это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин назначил новым послом в Японии Михаила Галузина.