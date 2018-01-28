МВД: Анастасиадис и Малас выходят во второй тур выборов президента Кипра

Действующий президент Кипра, кандидат от партии ДИСИ Никос Анастасиадис и представитель левой партии АКЕЛ Ставрос Малас выходят во второй тур выборов президента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД после подсчета 100% голосов.

Для победы в первом туре кандидату необходимо было набрать более 50% голосов. Анастасиадис набрал 35,5%, Малас — 30,25% голосов.

Второй тур запланирован на 4 февраля. По данным избиркома, явка составила 71,4%.