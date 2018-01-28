Экзит-пол: во второй тур выборов президента Кипра вышли Анастасиадис и Малас
На Кипре завершились президентские выборы, по данным экзит-полов, во второй тур проходят действующий президент Никос Анастасиадис и представитель коммунистической партии АКЕЛ Ставрос Малас, сообщает кипрское государственное телевидение RIC.
По предварительным данным, Анастасиадис набирает 38-42% голосов избирателей, Маллас 27-31% голосов.
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На третьем месте Николас Пападопулос от центристской Демократической партии c 21,5-24,5%.
Ранее сообщалось, что в выборах смогут принять участие более 550 тыс. киприотов.