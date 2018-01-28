В Крыму отреагировали на слова депутата Рады о возможности Украины сохранить полуостров

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал слова депутата Верховной рады Сергея Куницына, который рассказал, как Киев мог сохранить за собой Крым. Об этом сообщает RT.

Куницын ранее заявил, что украинские власти рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы не допустить присоединение полуострова к России.

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«Никакие действия украинского правительства в то время, на мой взгляд, уже не могли изменить мнение крымчан. Я глубоко убежден, что Крым все равно вернулся бы в состав России. Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли. И конечно, обратной дороги нет», — сказал Гемпель.

По его словам, слова Куницына — чистый популизм.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.