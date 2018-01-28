Трамп призвал мировое сообщество принять решительные меры против талибов

Президент США Дональд Трамп осудил теракт в Кабуле и обратился к мировому сообществу с призывом принять решительные меры против боевиков движения «Талибан», передает РИА «Новости».

«Я осуждаю подлый теракт, в результате которого погибли десятки и получили ранения сотни невинных людей… США привержены безопасности Афганистана, свободного от террористов, которые угрожают американцам, нашим союзникам и всем, кто не разделяет их порочную идеологию», — говорится в тексте сообщения Трампа.

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Он также подчеркнул, что «жесткость «Талибана» не должна восторжествовать».

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 95.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.