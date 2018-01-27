В Совфеде назвали отчаянием призыв Порошенко создать коалицию против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который призвал европейские страны объединиться против России и создать «новую коалицию», сообщает RT.

«Подобные заявления, мне кажется, Порошенко делает от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует. До этого он больше говорил, что Россия объявила гибридную войну против Украины. А теперь начал пугать Европу. Всё это характеризует большие проблемы в политике Порошенко. Он видит, что подходит к концу его президентский срок, а результаты плачевные», — сказал сенатор.

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По мнению Цекова, предложение украинского лидера вряд ли кто-то воспримет всерьез. Он отметил, что все больше стран ЕС «понимают, что необходимо сотрудничать прежде всего с Россией».

Ранее Порошенко обратился к европейским коллегам с предложением создать коалицию против российской «агрессии».