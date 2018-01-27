Разозлившую Трампа книгу издадут в России в апреле

Первый тираж российского издания книги американского журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» планируют выпустить в апреле, сообщает RT.

Как рассказал директор департамента художественной литературы издательской корпорации АСТ Сергей Рубис, книгу хотят выпустить максимально быстро — «буквально в апреле».

Реклама

Стартовый тираж составит от 5000 до 10000 экземпляров, точное количество пока неизвестно. Однако, по словам Рубиса, издатель не ожидает в России таких продаж, как в США, где было продано около 1,8 млн экземпляров.

Ранее сообщалось, что по разозлившей Трампа книге Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» снимут сериал.