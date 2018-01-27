Вице-премьер Крыма рассказал, каково жить под санкциями США

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что западные санкции никак не помешали профессиональной деятельности крымских чиновников. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Жизнь у людей, которые попали в эти списки, никак не изменилась. Это еще раз говорит о том, что эта «политическая акция» наших так называемых западных партнеров ничего не меняет: мы как работали, так и работаем. Хранить деньги – так нам и хранить нечего, ездить к ним мы тоже не собирались», — рассказал Полонский.

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Агентство отмечает, что в 2015 году Полонский принял участие в совещании ОБСЕ в Польше – это был единственный раз, когда представитель властей Крыма выехал в Евросоюз. В своем докладе он раскритиковал отчет миссии ОБСЕ о положении в области прав человека в Крыму, назвав его не соответствующим действительности.

Полонский отметил, что конструктивный диалог с представителями западных стран на тему Крыма когда-нибудь станет возможным, но не в ближайшей перспективе.

26 января США ввели новые санкции против России из-за Украины.