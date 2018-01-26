NYT: Трамп хотел уволить Мюллера, но ему помешал юрист

Президент США Дональд Трамп собирался уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего «дело о России», однако главный юрист Белого дома выступил против этого, сообщает The New York Times.

По информации газеты, Трамп отдал приказ об увольнении Мюллера в июне 2017 года, однако юрист администрации президента выступил против этого, пригрозив своей отставкой, и Трамп отменил свое решение.

Реклама

Отмечается, что сам Мюллер узнал об этом недавно, в ходе последних опросов по «делу о России».

Ранее сообщалось, что минюст США восстановил переписку ФБР о «секретном сообществе» против Трампа.