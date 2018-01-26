У экс-президента Бразилии отобрали паспорт

Суд в Бразилии изъял паспорт у экс-президента страны Луиса Инасиу Лула да Силвы, сообщает Reuters со ссылкой на представителя политика.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы да Силва не выехал из страны, так как апеляционный суд оставил в силе обвинение в коррупции против него. На следующий день после изъятия паспорта экс-президент намеревался поехать в Африку.

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Ранее сообщалось, что да Силве на 19 лет запретили занимать госдолжности.

Федеральная полиция города Куритиба сообщала, что да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.