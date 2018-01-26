Трамп готов признать гражданами США почти два миллиона мигрантов

Президент США Дональд Трамп готов подписать стратегию, согласно которой 1,8 млн «мечтателей» — мигрантов, нелегально прибывших в США детьми — смогут получить американское гражданство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Ожидается, что сенат США обсудит принятие плана в начале января. Документ также предполагает, что конгресс выделит $25 млрд в «целевой фонд» для строительства стены на границе с Мексикой.

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Также отмечается, что согласно новому плану, будет ограничена финансовая поддержка семей иммигрантов, кроме того, визовая лотерея для некоторых стран прекратится.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о прекращении помощи палестинцам «из-за неуважения».