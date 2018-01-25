КНДР призвала всех корейцев мира к объединению

Власти КНДР призвали всех корейцев мира объединиться ради развития и укрепления сотрудничества. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.

В заявлении говорится, что граждане обеих Корей должны иметь «возможность свободного передвижения, что будет способствовать мирному климату на полуострове».

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В КНДР заявили, что главным препятствием к объединению КНДР и Южной Кореи является военное напряжение.

Ранее КНДР призвала Южную Корею извиниться за сожжение флага.