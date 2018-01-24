Спецпрокурор Мюллер допросил главу ЦРУ по «российскому делу»

Высокопоставленные офицеры разведки США, включая директора ЦРУ Майка Помпео, были допрошены командой спецпрокурора Мюллера на предмет возможной попытки президента Дональда Трампа помешать расследованию о «российском вмешательстве». Об этом сообщает Reuters.

Этот допрос еще раз подтверждает, что спецкомиссия в рамках своего расследования изучает действия президента США в данном деле.

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В прошлом году команда Мюллера уже допрашивала Помпео, а также директора Национальной разведки Дэна Коутса и директора Национальной службы безопасности адмирала Майка Роджерса с целью выяснить, просил ли их Трамп надавить на бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Кроме того, в ходе последнего допроса Мюллер спрашивал офицеров, пытался ли Трамп приостановить расследования разведслужб в отношении «российского вмешательства», а также о контактах между чиновниками российского правительства и соратниками Трампа.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США Джефф Сешнс был допрошен в ходе расследования о российском вмешательстве в выборы США.