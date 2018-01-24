Критиковавший мусульман немецкий политик принял ислам

Артур Вагнер, член ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), покинул руководящую должность в ней и принял ислам. Об этом сообщает Reuters.

Подчеркивается, что Вагнер был известен своей антимусульманской риторикой. Политик ушел с руководящей должности в отделении «АдГ» в Бранденбурге, однако непосредственно ряды партии не покинул.

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«Господин Вагнер подал в отставку 11 января по своей воле. Только после этого стало известно, что он принял ислам», — рассказал пресс-секретарь немецкой партии.

Сам Вагнер комментировать решение отказался.

В партии к решению политика отнеслись спокойно, отметив, что «АдГ» поддерживает право на свободу вероисповедания. Однако в то же время, отмечает агентство, партия публично заявляет о несовместимости ислама с положениями германской конституции.