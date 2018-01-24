Тимошенко обвинила Порошенко в намерении фальсифицировать выборы

На Украине лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила украинского президента Петра Порошенко в нарушении законодательства из-за того, что он не включил представителя ее партии в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает «Украинская правда».

«Он (Порошенко. – Газета.Ru) подал состав ЦИК, включив туда множество своих людей. От своей партии 5 человек, от «Народного фронта» тоже примерно столько же. От всех других фракций — по одному человеку. И только от одной парламентской политической партии — «Батькивщина» — президент не подал ни одной кандидатуры, нарушив закон о Центральной избирательной комиссии и все основы демократии», — заявила Тимошенко.

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По словам лидера фракции, это свидетельствует о намерении Порошенко фальсифицировать предстоящие выборы на Украине. После этого Тимошенко призвала его внести кандидатуру от партии «Батькивщина» в состав ЦИК.

Ранее Юлия Тимошенко стала самым популярным украинским политиком.