В Кремле нет данных об участии Путина в Конгрессе нацдиалога Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данных об участии главы государства Владимира Путина в Конгрессе национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи 30 января, пока нет, передает РИА «Новости».

«Нет, никакого апдейта пока нет», — сказал Песков на вопрос, есть ли обновления по поводу участия Путина в сирийском конгрессе в Сочи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила для участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи всех представителей сирийского общества.