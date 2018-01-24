Собчак пригласили на завтрак с Трампом

Телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где должен присутствовать президент США Дональд Трамп, передает «Интерфакс».

Как сообщила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова, она примет в нем участие, если позволит график.

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«Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — сказала Чудинова.

По ее словам, Собчак пробудет в США неполные три дня, и за это время ей предстоит провести большое количество разных выступлений и встреч.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли приглашение американской стороны, и руководители трех парламентских комитетов примут участие в ряде мероприятий с участием своих коллег из Конгресса США.