Волкер назвал предполагаемое место встречи с Сурковым

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что его встреча с представителями России пройдет в Дубае. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Отлично поговорили с Порошенко. Еще полтора дня встреч на Украине перед тем, как отправиться в Дубай для переговоров с представителями России», — написал Волкер.

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Ранее сообщалось, что встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова состоится в ближайшее время.

Накануне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Волкером.