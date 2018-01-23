Макри поблагодарил Путина за помощь в поисках пропавшей подлодки

Президент Аргентины Маурисио Макри поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь в поисках пропавшей подводной лодки аргентинских вооруженных сил «Сан-Хуан», передает корреспондент «Газеты.Ru»

В начале переговоров на высшем уровне в Кремле Макри отметил участие России в поисково-спасательной операции и подчеркнул, что это свидетельствует об ее отношении к Аргентине.

Реклама

«В России были тоже трагические случаи, связанные с подводным флотом. И мы, конечно, понимаем горе членов семей моряков. Желание помочь в поисках подводной лодки было абсолютно естественным для нас», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин также пригласил своего коллегу из Аргентины Маурисио Макри на чемпионат мира по футболу — 2018.