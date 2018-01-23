Дутерте приказал пристрелить его, если он нарушит конституцию
Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал военным и полиции «не стесняться» стрелять в него, если он нарушит конституцию и останется на посту главы государства больше положенного срока. Об этом пишет Manila Bulletin.
«Я приказываю вооруженным силами Филиппин и национальной полиции не позволять мне или кому-либо еще порушить конституцию», — сказал Дутерте на встрече с представителями ведомств.
Реклама
По словам пресс-секретаря президента, Дутерте также не исключает, что уйдет с поста президента до окончания шестилетнего срока.
Ранее президент Филиппин призвал полицию проводить антинаркотические рейды в присутствии СМИ.