Дутерте приказал пристрелить его, если он нарушит конституцию

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал военным и полиции «не стесняться» стрелять в него, если он нарушит конституцию и останется на посту главы государства больше положенного срока. Об этом пишет Manila Bulletin.

«Я приказываю вооруженным силами Филиппин и национальной полиции не позволять мне или кому-либо еще порушить конституцию», — сказал Дутерте на встрече с представителями ведомств.

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По словам пресс-секретаря президента, Дутерте также не исключает, что уйдет с поста президента до окончания шестилетнего срока.

Ранее президент Филиппин призвал полицию проводить антинаркотические рейды в присутствии СМИ.