CNN: Трамп пригласит Макрона совершить государственный визит в США

Президент США Дональд Трамп намеревается пригласить французского президента Эммануэля Макрон прибыть в США с государственным визитом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал отмечает, что Макрон первым удостоится такой чести среди иностранных лидеров.

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Государственный визит, в отличие от рабочего и официального, является высшей формой дипломатического визита. Несмотря на то, что уже несколько глав других государств побывали в Белом доме на встрече с Трампом, ни один из них не совершал государственный визит.

По словам источников, Трамп пригласит Макрона уже на этой неделе — он может это сделать в том числе на Всемирном экономическом форуме в Давосе

В июле прошлого года Макрон принимал в Париже американского президента.