Матвиенко встретилась с Керимовым в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с сенатором Сулейманом Керимовым в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации, поступившем в «Газету.Ru».

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», — говорится в сообщении.

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Сенатор находился в России с разрешения органов французского правосудия, отметили в Совфеде.

Керимов был задержан во Франции 20 ноября по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов.