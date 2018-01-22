Генсек СЕ напомнил России об обязательствах оплаты взноса в феврале

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия, как и все страны-члены, имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале этого года, сообщает РИА «Новости».

«Правительство России имеет обязательство, и они, как и все государства-члены, должны сделать свой взнос в феврале», – сказал Ягланд, выступая перед парламентариями на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 22 января.

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Российская делегация не принимает участия в работе сессии, как и в предыдущие три года. Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму.

В июне 2017 года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что В ПАСЕ обвинили российскую сторону в шантаже в связи с неуплатой взносов.