Песков о «встречах» Путина и Порошенко: мои слова неверно трактовали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о личных встречах главы государства Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко основаны на неверной трактовке его слов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко. Это абсолютно неверная трактовка моих слов», — заявил Песков.

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Он отметил, что речь шла о графике президента, который изобилует мероприятиями, носящими непубличный характер.

Пресс-секретарь добавил, что контакты нужны для достижения конкретного результата. Сейчас российские власти, по словам Пескова, выражают глубокое сожаление в связи с нежеланием Киева идти по пути имплементации минских договоренностей.

Ранее Песков заявил, что Путин проводит большое количество непубличных встреч.

В администрации Порошенко ранее также опровергли информацию о встречах президентов.