Пушков рифмой прокомментировал купание Хантсмана в проруби

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал купание в проруби посла США в России Джона Хантсмана

«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет», — написал он.

Ранее Хантсман поделился впечатлениями от купания в проруби.