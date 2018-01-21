На Украине опровергли слова Пескова о встречах Путина и Порошенко

В администрации президента Украины Петра Порошенко опровергли слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о встречах Порошенко и Владимира Путина, передает УНИАН.

«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил», — заявили в администрации Порошенко.

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Ранее Песков заявил, что контакты президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина имеют место.

Песков отметил, что у Путина огромное количество встреч, которые не носят публичного характера.