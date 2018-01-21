Песков описал отношения России и США одним словом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал коллапсом нынешние отношения между Россией и США, передает РИА «Новости».

«Коллапс», — сказал Песков в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия1».

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В то же время он добавил, что Москва и Вашингтон обладают потенциалом для того, чтобы вывести из пике нынешние отношения.

Песков также отметил, что между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, если бы не внутренняя атмосфера в США по отношению к российской стороне.

«... мы в этом уверены, потому что, конечно, скажем так, мы вряд ли имеем с вами право давать оценку тому, что происходит в США, во внутриполитическом плане, несмотря на обвинения, которые звучат в адрес нашей страны, но, тем не менее, очевидно, что внутренняя обстановка, скажем так, весьма неблагоприятна в отношении нашей страны», — сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что ощущают дефицит воли и сотрудничества у США.