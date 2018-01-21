Македония хочет выбрать новое название страны на референдуме

Македония определит новое название для страны в ходе общенационального референдума. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев, передает РИА «Новости».

Агентство указывает, что Македония и Греция ведут длительный спор из-за названия первой. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония.

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«Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме», — сказал Заев.

По словам македонского премьера, референдум пройдет уже в этом году.