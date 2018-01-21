Трамп подвел итоги первого года на посту президента

Президент США Дональд Трамп кратко подытожил успехи за первый год своего президентства. Об этом он написал в твиттере.

«Беспрецедентный успех для нашей страны — во множестве сфер — с момента выборов», — написал Трамп.

В частности, к успехам своего президентства Трамп приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля за преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами ИГ.

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«Самый низкий уровень безработицы среди женщин и в целом, масштабное снижение налогов, конец обязательного медицинского страхования — и много другое», — добавил американский президент.

Ранее Трамп назвал остановку работы правительства в США виной демократов.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.