СМИ: Порошенко побывал на Мальдивах под другим именем

Президент Украины Петр Порошенко и его семья могли получить документы на другие имена, когда выезжали на Мальдивы. Об этом пишет Страна.ua со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

Источник рассказал, что у Порошенко и его родных есть так называемые ДОПы – документы оперативного прикрытия.

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«[Глава госохраны Валерий] Гелетей написал в СБУ письмо под грифом «секретно», что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы – паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ», — сообщил источник.

Ранее СМИ узнали, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах.